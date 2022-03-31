Путин пошел ва-банк? Как Россия пытается не потерять лицо в газово-рублевом спектакле

Российский лидер решил сыграть свое рублевое представление до конца и продолжить лгать о поставках газа

Действительно ли "недружественная Европа" будет платить за газ в рублях? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

31 марта Владимир Путин подписал анонсированный неделю назад указ о расчете "недружественных стран" в рублях за российский газ. Документ вступит в силу с 1 апреля.

Как сообщил "Интерфакс", для получения голубого топлива из РФ страны Евросоюза вынуждены будут открыть счета в российских банках, иначе поставки энергоносителей приостановят. Такие действия глава Кремля назвал "шагом к финансовому суверенитету России".

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Однако "долгосрочный" путинский план предусматривает только оплату в рублях за снабжение "Газпромом" по трубопроводам. Расчет будет производиться в Газпромбанке. А разрешения на оплату в другой валюте будет выдавать специальная комиссия.

По информации Европейской правды, страны ЕС и в дальнейшем будут платить в евро, а Газпромбанк сам будет конвертировать их в рубли. После этого на Мосбирже будут продавать полученную валюту.

На фоне заявлений России подскочила и стоимость газа на европейской бирже. По данным ICE, цена возросла почти до 1400 долларов за тысячу кубометров.

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Биржевые цены на газ снова подскочили / Фото: скриншот

Реакция на ситуацию

Как только Путин объявил свою новую идею-фикс, состоялся разговор канцлера Германии Олофа Шольца с кремлевским лидером. В РФ его заверили, что для европейцев в системе оплаты ничего не изменится.

Шольц заявил, что в любом случае оплата будет продолжаться в дальнейшем в евро и долларах, как это прописано в контрактах. В то же время до конца 2022 года Германия планирует устранить зависимость от российских энергоресурсов.

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Россия поставляет в Европу газа на сумму почти 9,75 миллиарда долларов в месяц по итогам января 2022 года. Газпром перекачал свыше 7 миллиардов кубометров газа в 20 стран ЕС, включая Австрию, Болгарию, Чехию, Германию, Эстонию, Польшу.

Страны G7 также отказались платить России за газ в рублях. Министр обороны Австрии Клаудия Теннер заявила, что европейцы имеют единую позицию по этому поводу.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что попыткой ввести оплату за газ рублями Россия идет ва-банк. Это нарушение условий рынка и логики ради спасения "деревянной" валюты.

"Запад сейчас должен отвечать максимально жестко – отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но иного выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должны стать приоритетом для всех", – подчеркнул Ермак.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что если не будет оплаты за газ в рублях, не будет и голубого топлива в Европе. Накануне немецкие офисы "Газпрома" обыскали и заподозрили в сознательном завышении цен на газ.