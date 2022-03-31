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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Шантаж не сработал: России придется принимать оплату за газ в евро

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 10:38
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Рассказываем, какой механизм предложил Путин немецкому канцлеру Олафу Шольцу
Путин резко изменил свое решение относительно газа
Путин резко изменил свое решение относительно газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава Кремля Владимир Путин, который требовал от европейских стран оплачивать газ только рублями внезапно пошел на попятную.

Об этом заявили в правительстве Германии, передает DW.

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В офисе канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что Россия заверила их в том, что Европа и дальше может платить за газ в евро, а для партнеров Евросоюза ничего не изменится.

Путин сказал, что деньги будут зачисляться на счет "Газпромбанка", который не попал под санкции, а после будут перечислены в Россию, но уже в рублях.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру", – отметили в сообщении.

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Оплата за газ в рублях

23 марта Путин заявил, что от так называемых "недружественных стран" Россия теперь будет принимать оплату за газ только в рублях, хотя в контрактах прописаны в основном евро, а иногда доллары.

Таким образом Путин хотел не только максимально отсрочить дефолт, но и обойти экономические санкции Запада.

После ультиматум подтвердил его пресс-секретарь Песков и на отказ Европы выполнять требования Кремля заявил, что "нет денег – нет газа".

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Но очередной газовый шантаж не прошел и все европейские страны наотрез отказались покупать голубое топливо за рубли, а некоторые, например Германия, стали готовится к экстренному отключению.

"Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта своих энергоносителей, чем эти страны. Европейцы долго не решались на эмбарго, это то, что требует Украина. Теперь за них это сделали россияне. Мы видим, что российские контрсанкции эффективнее вредят России, чем санкции", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса во время телемарафона.

Судя по всему, это поняли и в России и такой жесткий коллективный ответ союзников заставил Путина отказаться от своей подлой идеи переписать существующие контракты.

"Сегодня" также писали, что РФ решила потребовать платить рублями не только за газ и рассказывали, что в Германии обыскали офисы российского "Газпрома".

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