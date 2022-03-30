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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Газ только за рубли: в Германии ответили на ультиматум Путина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 14:44
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В Германии готовятся к возможной эксалации со стороны России по транзиту газа в страны ЕС
Европа отказывается платить за газ в рублях
Европа отказывается платить за газ в рублях / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ультиматум Путина об оплате за газ исключительно рублями не будет выполнять Германия. В стране уже разработали план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

Об этом сказано на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии.

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По словам министра экономики и защиты климата Роберта Хабека, пока что каких либо проблем с поставкой газа не наблюдается. В Германии также считают, что законных причин для того, чтобы остановить поставки, нет. Но Россия может и не обратить на это внимание.

"Сегодня, после голосования в федеральном правительстве, я проинформировал Европейскую комиссию о том, что федеральное правительство объявило о первом этапе газового плана на случай чрезвычайных ситуаций, так называемом этапе раннего предупреждения. Мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России", – сказал Хабек.

Оплата за газ рублями

Ультиматум президента РФ Владимира Путина был жестко встречен всем европейским сообществом. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что время, когда Россия могла шантажировать Европу газом и нефтью, прошло.

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По словам политика, этим решением Путин пытается обойти санкции и заставить Евросоюз нарушить свои же контрактные договоренности.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС не даст Кремлю такого шанса.

"Сегодня" также писали, что в России уже хотят продавать зерно в рублях, и рассказывали, как война России в Украине ударит по всему миру.

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