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Газ тільки за рублі: у Німеччині відповіли на ультиматум Путіна

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 14:44
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У Німеччині готуються до можливої ексалації з боку Росії щодо транзиту газу до країн ЄС
Європа відмовляється платити за газ у рублях
Європа відмовляється платити за газ у рублях / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ультиматут Путіна щодо оплати за газ виключно у рублях не виконуватиме Німеччина. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.

Про це сказано на сайті Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

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За словами міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека, наразі жодних проблем з постачанням газу не спостерігається. У Німеччині також вважають, що законних причин для того, щоб зупинити постачання, немає. Але Росія може не звернути на це увагу.

"Сьогодні, після голосування у федеральному уряді, я поінформував Європейську комісію про те, що федеральний уряд оголосив про перший етап газового плану на випадок надзвичайних ситуацій, так званий етап раннього попередження. Ми повинні посилити запобіжні заходи, щоб бути готовими у разі ескалації з боку Росії", – сказав Габек.

Оплата за газ у рублях

Ультиматум президента РФ Володимира Путіна був жорстко розкритикований усім європейським співтовариством. Так, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, минув.

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За словами політика, цим рішенням Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю такого шансу.

"Сьогодні" також писали, що в Росії вже хочуть продавати зерно у рублях, та розповідали, як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу.

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