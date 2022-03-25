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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Путін зможе обійти санкції? У Євросоюзі відповіли на вимогу платити за газ рублями

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 11:20
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Розповідаємо, як представники Європейського Союзу відреагували на новий енергетичний шантаж Росії
Путіну дали зрозуміти, що шантаж не пройде
Путіну дали зрозуміти, що шантаж не пройде / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія більше не зможе шантажувати Євросоюз газом і нафтою.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Reuters.

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Так політик відреагувала на вимогу Путіна розраховуватись за газ у російських рублях. За її словами, такі розрахунки фактично означають, що ЄС має порушити власні санкції.

"Це буде спроба обійти санкції. Ми не дозволимо оминути наші санкції. Час, коли енергію можна було використати для шантажу, минув", – сказала фон дер Ляйєн.

Також вона заявила, що такий ультиматум Путіна порушує умови контрактів.

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Навіщо Путіну розрахунок у рублях?

Експерти "Сьогодні" розповіли, що диктатор має три основні причини для такого рішення:

  • спроба перепідписати існуючі контракти та внести туди інші, вигідні для себе зміни;
  • спроба перенести точку входу валюти з ЄС до Росії і цим дати Центробанку можливість маніпулювати курсом рубля;
  • метод обійти санкції союзників і виторгувати можливість розплачуватись за борги рублями.

За словами економіста Еріка Наймана, це було б способом відсунути дефолт на стільки, наскільки це можливо. Проте більшість експертів вважають, що країни Євросоюзу не підуть на поводу у агресора.

"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та розповідали, як ця війна вдарить по всьому світу.

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Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
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JTI JTI
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$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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