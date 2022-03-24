Ультиматум Путина не действует? Очередная компания отказалась от российского газа

Рассказываем, как европейская компания отреагировала на решение Кремля перевести расчеты за газ в рубли

Как европейцы реагируют на решение Кремля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

От покупки российского газа у "Газпрома" отказался еще один поставщик. В этот раз это литовский Ignitis grupe.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на менеджера по связям с общественностью Ignitis grupe Артураса Кетлерюса.

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Так Кетлерюс прокомментировал планы Путина перевести расчеты за газ в рубли.

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но закупимся попкорном", – сказал Кетлерюс.

Также менеджер подчеркнул, что компания уже с начала года отказалась от газпромовского газа для нужд Литвы, однако голубое топливо у российского концерна покупалось для латвийских и эстонских клиентов.

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Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна могла бы выжить без поставок "Газпрома", однако закупки этого газа продолжают осуществляться из-за "определенных технических моментов".

Газ за рубли

23 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия теперь не будет принимать доллары и евро в оплату счетов за газ и платить можно только российскими рублями.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Кто-то считает, что таким образом Путин серьезно удержит падение ВВП и рубль, и поставит Европу в безысходное положение.

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Другие экономисты считают, что в корне ничего не изменится, просто доллары и евро будут оседать на счетах российских банков, а не "Газпрома".

Третье мнение является наиболее оптимистичным, оно заключается в том, что таким образом Путин просто ускорит отказ европейцев от своего кровавого газа и самостоятельно лишит себя огромного количества денег.

"Сегодня" также писали, что Европа готовит решение об отказе российского газа, и рассказывали, что в Германии предлагают наложить эмбарго на энергоресурсы агрессора.