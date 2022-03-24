Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ультиматум Путина не действует? Очередная компания отказалась от российского газа

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как европейская компания отреагировала на решение Кремля перевести расчеты за газ в рубли
Как европейцы реагируют на решение Кремля
Как европейцы реагируют на решение Кремля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

От покупки российского газа у "Газпрома" отказался еще один поставщик. В этот раз это литовский Ignitis grupe.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на менеджера по связям с общественностью Ignitis grupe Артураса Кетлерюса.

Реклама

Так Кетлерюс прокомментировал планы Путина перевести расчеты за газ в рубли.

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но закупимся попкорном", – сказал Кетлерюс.

Также менеджер подчеркнул, что компания уже с начала года отказалась от газпромовского газа для нужд Литвы, однако голубое топливо у российского концерна покупалось для латвийских и эстонских клиентов.

Реклама

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна могла бы выжить без поставок "Газпрома", однако закупки этого газа продолжают осуществляться из-за "определенных технических моментов".

Газ за рубли

23 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия теперь не будет принимать доллары и евро в оплату счетов за газ и платить можно только российскими рублями.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Кто-то считает, что таким образом Путин серьезно удержит падение ВВП и рубль, и поставит Европу в безысходное положение.

Реклама

Другие экономисты считают, что в корне ничего не изменится, просто доллары и евро будут оседать на счетах российских банков, а не "Газпрома".

Третье мнение является наиболее оптимистичным, оно заключается в том, что таким образом Путин просто ускорит отказ европейцев от своего кровавого газа и самостоятельно лишит себя огромного количества денег.

"Сегодня" также писали, что Европа готовит решение об отказе российского газа, и рассказывали, что в Германии предлагают наложить эмбарго на энергоресурсы агрессора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Цитата дня

Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять