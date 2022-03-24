Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ультиматум Путіна не діє? Чергова компанія відмовилася від російського газу

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 11:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як європейська компанія відреагувала на рішення Кремля перевести розрахунки за газ в рублі
Як європейці реагують на рішення Кремля
Як європейці реагують на рішення Кремля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від купівлі російського газу у "Газпрому" відмовився ще один постачальник. Цього разу це литовський Ignitis grupe.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на менеджера по зв'язках із громадськістю Ignitis grupe Артураса Кетлерюса.

Реклама

Так Кетлерюс прокоментував плани Путіна перевести розрахунки за газ у рублі.

"Ми платежів "Газпрому" не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимось попкорном", – сказав Кетлерюс.

Також менеджер наголосив, що компанія вже з початку року відмовилась від газпромівського газу для потреб Литви, однак блакитне паливо у російського концерну купувалося для латвійських та естонських клієнтів.

Реклама

Раніше прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна могла б вижити без поставок "Газпрому", однак закупівлі цього газу продовжують здійснюватись через "певні технічні моменти".

Газ за рублі

23 березня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія тепер не прийматиме долари та євро в оплату рахунків за газ і платити можна лише російськими рублями.

Думки експертів з цього приводу розділились. Хтось вважає, що таким чином Путін серйозно втримає падіння ВВП та рубля, й поставить Європу у безвихідь.

Реклама

Інші економісти вважають, що докорінно нічого не зміниться, просто долари та євро осідатимуть на рахунках російських банків, а не "Газпрому".

Третя думка є найбільш оптимістичною, вона полягає в тому, що таким чином Путін просто прискорить відмову європейців від свого кривавого газу і самотужки позбавить себе величезної кількості грошей.

"Сьогодні" також писали, що Європа готує рішення щодо відмови від російського газу, і розповідали, що у Німеччині пропонують накласти ембарго на енергоресурси агресора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти