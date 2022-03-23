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Мировой гигант остановил работу в России: "Газпром" оставили без технологий

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 12:18
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Одна из крупнейших в мире инжиниринговых компаний остановила работу своих проектов в России
"Газпром" оставили без технологий
"Газпром" оставили без технологий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая в мире промышленная газовая компания Linde решила остановить свои проекты в России. Новые контракты также пока не планируют заключать.

Как сообщает Интерфакс-Украина, говорится в том числе и о проектах, попавших под международные санкции.

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Речь идет прежде всего об "Арктик СПГ 2", который должен реализовать газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге и российский "Новатек".

Интересно, что еще неделю назад компания заявляла о приостановке только новых и пострадавших проектов в России. Однако действующие контракты должны были продолжить действие, если не попали под санкции, то есть и договоренности с "Газпромом" на 6 миллиардов долларов.

Официальное сообщение на сайте Linde содержит только информацию о том, что компания "внимательно следит" за ситуацией в Украине, сотрудничает с властями и обеспечивает доставку медицинского кислорода.

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Ситуация с ресурсами РФ

После обвинений в сотрудничестве с агрессором от сотрудничества с Россией отказался нефтяной гигант TotalEnergies. Компания отказалась покупать ресурсы у РФ и приостановила инвестиции в "Арктик СПГ 2".

В то же время в мире продолжают расти цены на нефть после вторжения России в Украину. Ежедневно фиксируют рост стоимости на рынке, в частности 22 марта за баррель просили 116 долларов.

Ранее мы рассказывали о нефтяных компаниях, которые продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Кроме представителей из Азии, там есть немало европейских компаний, хоть и с российскими корнями.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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