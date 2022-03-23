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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Світовий гігант зупинив роботу в Росії: "Газпром" залишили без технологій

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 12:18
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Одна з найбільших у світі інжинірингових компаній зупинила роботу своїх проєктів у Росії
“Газпром” залишили без технологій
“Газпром” залишили без технологій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша у світі промислова газова компанія Linde вирішила зупинити свої проєкти в Росії. Нових контрактів також наразі не планують укладати.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, йдеться й про проєкти, які потрапили під міжнародні санкції.

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Мовиться насамперед про "Арктик СПГ 2", який мав реалізувати газопереробний комплекс "Газпрому" в "Усть-Лузі" та російський "Новатек".

Цікаво, що ще тиждень тому компанія заявляла про призупинку лише нових та постраждалих проєктів у Росії. Однак чинні контракти мали б продовжити дію, якщо не підпали під санкції, тобто й домовленості з "Газпромом" на 6 мільярдів доларів.

Офіційне повідомлення на сайті Linde містить лише інформацію про те, що компанія "уважно стежить" за ситуацією в Україні, співпрацює з владою та забезпечує доставку медичного кисню.

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Ситуація з ресурсами РФ

Після звинувачень у співпраці з агресором від співпраці з Росією відмовився нафтовий гігант TotalEnergies. Компанія відмовилася купувати ресурси в РФ та призупинила інвестиції в "Арктик СПГ 2".

Водночас у світі продовжують зростати ціни на нафту після вторгнення Росії в Україну. Щодня фіксують зростання вартості на ринку, зокрема 22 березня за барель просили 116 доларів.

Раніше ми розповідали про нафтові компанії, які продовжують співпрацювати з Росією, попри санкції. Окрім представників з Азії, там є чимало європейських компаній, хоч і з російським корінням.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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