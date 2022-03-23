Удар по экономике был достаточным? Шольц озвучил позицию по запрету нефти и газа из РФ

Страны Евросоюза продолжают спорить из-за зависимости от российских энергоресурсов и возможного эмбарго

Шольц выступил с заявлением о зависимости Европы от газа и нефти из РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Бундестаге 23 марта прошли очередные дебаты. Свою речь канцлер Германии Олаф Шольц начал с комментариев по поводу войны в Украине.

Как передает DW, политик заявил, что война разрушает Украину, но Путин этой войной рушит и будущее России.

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Немецкий канцлер отметил, что санкции, наложенные странами Запада, уже нанесли серьезный удар по экономике России, а в будущем будет заметен весь масштаб. Он выразил поддержку Украине, однако не поддержал решение немедленного ввода эмбарго на российскую нефть и газ.

По словам Шольца, Европа энергетически зависима от России, и нельзя за одну ночь отказаться от энергоресурсов. Мол, это приведет к потере работы среди тысяч людей и остановке промышленных секторов.

"Санкции не должны вредить европейским государствам сильнее, чем российское руководство", – подчеркнул канцлер Германии.

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Энергетическая игла РФ

Страны ЕС пытаются договориться об эмбарго на российскую нефть и газ и о совместных закупках альтернативных ресурсов. Основной акцент делают на поставки из стран Персидского залива.

Раньше немецкие промышленники подсчитали, что страна потребляет почти 40% ресурса из России. Следовательно, предложили ряд вариантов, которые помогут Германии слезть с энергетической иглы.

Мировой рынок также испытывает колебания из-за войны в Украине. Совсем недавно цена на нефть подскочила до 116 долларов за баррель и продолжает расти.

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Раньше в "Нафтогазе" убеждали, что для обеспечения потребностей украинцев у страны достаточно ресурса. Однако поставки будут зависеть от состояния инфраструктуры, повреждаемой оккупантами. В то же время Украина имеет три источника, откуда сможет покупать голубое топливо в случае необходимости.