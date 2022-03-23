Коллективный отказ от газа РФ: в Европе договариваются об альтернативах

Страны Евросоюза решили объединиться ради совместной закупки энергоносителей не из России

Европа планирует поиск энергоресурсов вне России / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Страны Европы осознали свою зависимость от российского газа и собираются вместе искать ему альтернативу.

Как передает DW, участницы ЕС планируют вскоре договориться о совместных закупках природного и сжиженного газа, а также водорода.

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Этими ресурсами будут заполнять подземные хранилища и будут делать заготовку на новый отопительный сезон 2022 – 2023 годов. Идеи искать альтернативу ресурсам из России возникали еще с 2021 года, когда в Европе внезапно подорожал газ, а война в Украине только ускорила этот процесс.

По последним данным, Россия поставляет 40% газа от всех закупок Евросоюза, поэтому лидеры стран пытаются избавиться от этого рычага влияния.

Альтернативы РФ

Недавно промышленники и энергетики Германии провели исследование и назвали несколько путей выхода из ситуации. Европейцам придется немного затянуть пояса, но при сильном желании отказаться от газа из России можно уже до конца 2022 года.

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В то же время представители ЕС пытаются договориться о снабжении дополнительных ресурсов из стран Персидского залива. Речь идет о Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что в Украине достаточно ресурса для обеспечения потребителей. Единственную угрозу представляют только российские оккупанты, обстреливающие инфраструктуру. В то же время Украина имеет три источника, из которых может покупать дополнительное голубое топливо в обход РФ.