Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Коллективный отказ от газа РФ: в Европе договариваются об альтернативах

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 13:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны Евросоюза решили объединиться ради совместной закупки энергоносителей не из России
Европа планирует поиск энергоресурсов вне России
Европа планирует поиск энергоресурсов вне России / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Страны Европы осознали свою зависимость от российского газа и собираются вместе искать ему альтернативу.

Как передает DW, участницы ЕС планируют вскоре договориться о совместных закупках природного и сжиженного газа, а также водорода.

Реклама

Этими ресурсами будут заполнять подземные хранилища и будут делать заготовку на новый отопительный сезон 2022 – 2023 годов. Идеи искать альтернативу ресурсам из России возникали еще с 2021 года, когда в Европе внезапно подорожал газ, а война в Украине только ускорила этот процесс.

По последним данным, Россия поставляет 40% газа от всех закупок Евросоюза, поэтому лидеры стран пытаются избавиться от этого рычага влияния.

Альтернативы РФ

Недавно промышленники и энергетики Германии провели исследование и назвали несколько путей выхода из ситуации. Европейцам придется немного затянуть пояса, но при сильном желании отказаться от газа из России можно уже до конца 2022 года.

Реклама

В то же время представители ЕС пытаются договориться о снабжении дополнительных ресурсов из стран Персидского залива. Речь идет о Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что в Украине достаточно ресурса для обеспечения потребителей. Единственную угрозу представляют только российские оккупанты, обстреливающие инфраструктуру. В то же время Украина имеет три источника, из которых может покупать дополнительное голубое топливо в обход РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять