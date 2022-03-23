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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Колективна відмова від газу РФ: у Європі домовляються про альтернативи

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 13:49
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Країни Євросоюзу вирішили об'єднатися заради спільної закупівлі енергоносіїв не з Росії
Європа планує пошук енергоресурсів поза Росією
Європа планує пошук енергоресурсів поза Росією / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Країни Європи усвідомили свою залежність від російського газу та збираються разом шукати йому альтернативи.

Як передає DW, учасниці ЄС планують невдовзі домовитися про спільні закупівлі природного і зрідженого газу, а також водню.

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Цими ресурсами заповнюватимуть підземні сховища й робитимуть заготівлю на новий опалювальний сезон 2022 – 2023 років. Ідеї шукати альтернативу ресурсам з Росії виникали ще з 2021 року, коли в Європі раптово подорожчав газ, а війна в Україні лише пришвидшила цей процес.

За останніми даними, Росія постачає 40% газу від усіх закупівель Євросоюзу, тож лідери країн намагаються позбутися цього важелю впливу.

Альтернативи РФ

Нещодавно промисловці та енергетики Німеччини провели дослідження і назвали кілька шляхів виходу із ситуації. Європейцям доведеться трохи затягнути паски, але при сильному бажанні, відмовитися від газу з Росії можна вже до кінця 2022 року.

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Водночас представники ЄС намагаються домовитися про постачання додаткових ресурсів із країн Перської затоки. Мовиться про Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що в Україні достатньо ресурсу для забезпечення потреб споживачів. Єдину загрозу становлять лише російські окупанти, які обстрілюють інфраструктуру. Водночас Україна має три джерела, з яких може купувати додаткове блакитне паливо в обхід РФ.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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