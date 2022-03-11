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Відкрився новий напрямок: Україна зможе імпортувати газ із Польщі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 11:39
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Оператор ГТС України домовився про гарантований маршрут для імпорту газу з Польщі
Україна зможе імпортувати газ із Польщі
Україна зможе імпортувати газ із Польщі / Фото: уніан, Оператор ГТС України, Колаж: Сьогодні

Україна зможе гарантовано постачати газ із Польщі, якщо раптом виникне потреба. Можна буде скористатися й LNG-терміналом.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Оператора ГТС України за результатами перемовин із оператором газотранспортної системи Польщі Gaz System S.A.

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Це дозволить гарантовано отримати газ для потреб українців, якщо Росія раптово припинить транзит блакитного палива до Європи через наші системи. Газ до України зможе надходити з:

  • Польщі;
  • Угорщини;
  • Словаччини.

Серед основних пропозицій на аукціоні є закупівля газу упродовж доби та на добу наперед. Окрім цього, доступна за контрактом купля річної, квартальної та місячної потужності.

За інформацією Оператора ГТС, упродовж доби Україна споживає до 120 мільйонів кубометрів газу. Від початку року з операторами суміжних газотранспортних систем уклали угод на імпорт блакитного палива загальним об’ємом до 50 мільйонів кубометрів на добу.

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Ситуація на трубопроводі

На початку січня Росія активно спекулювала на транспортуванні газу до Європи. Тоді "Газпром" зменшив обсяги транспортованого газу на 25%. Однак уже після початку війни в Україні, російський оператор подає максимальний об’єм блакитного палива через українські системи.

Водночас на об’єктах ГТС в Україні зросли ризики через спроби вторгнення окупантів, які фіксували в Луганській та Харківській областях. У зв’язку з цим є загроза перебоїв у транспортуванні газу до споживачів.

Раніше російські найманці пошкодили газопровід на Донеччині, тож населені пункти від Вугледару до Бердянська не отримують блакитного палива.

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