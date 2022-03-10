Закінчуються покупці? "Газпром" транспортує через Україну максимальні об'єми газу

Росія завантажила українські труби під зав'язку і транспортує максимальні об'єми газу в Європу

"Газпром" подає максимальну кількість газу в Європу через Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" подає в Європу через Україну максимальні об’єми газу з Росії та заявляє про попит споживачів.

Таку інформацію оприлюднив "Інтерфакс".

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Уже кілька днів поспіль росіяни намагаються використовувати український транзитний коридор на максимум. До Європи транспортують по 109 мільйонів кубометрів російського газу за добу, ціни на блакитне паливо також підскочили до 1,7 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Представники "Газпрому" заявляють, що підвищили об’єми подачі газу в Європу через нібито численні заявки європейських споживачів. Мовляв, щодня попит зростає на 0,1 мільйона кубометрів газу.

Окрім цього, із Росії до Німеччини подають газ через трубопровід "Ямал – Європа" в обхід України. Транспортування газу для німецьких споживачів стабілізувалось після відмови від блакитного палива з боку Польщі, а разом з тим знизилась і його ціна до 1,8 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Спекуляції з газом

Після початку війни в Україні, Росія різко змінила свою поведінку щодо подання газу в Європу. Якщо ще в січні "Газпром" значно скоротив транзит газу через Україну, то в березні раптово почав постачати необхідну його кількість до споживачів і навіть більше. Ціни на блакитне паливо побили історичний рекорд – на європейському ринку за 1000 кубометрів газу просили 3,35 тисячі доларів.

Такі махінації приносять Росії в середньому 720 мільйонів доларів за добу. При такій ціні на газ, за рік країна-агресорка може заробити 250 мільярдів доларів.

Важливим є і те, що попри повне заповнення українських труб російським газом, який прямує до Європи, окупанти продовжують створювати ризики. Окупаційні війська спробували потрапити на об'єкти ГТС в Луганській та Харківській областях.

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Водночас російський ринок стрімко втрачає покупців нафти. Міжнародні компанії масово виходять з країни та відмовляються від нових контрактів та інвестицій. Нещодавно про таке рішення заявили Eni, Shell та BP.

Раніше ми розповідали, що курс рубля стрімко летить донизу через економічні санкції проти Росії.