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Ні російському газу! Ще одна країна готова відмовитися від постачання з РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 16:23
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Через війну в Україні РФ втратить ще одного великого партнера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Данія планує наслідувати приклад Німеччини і повністю відмовитися від постачання російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами прем'єр-міністра Данії Метт Фредеріксен, так його країна хоче показати свою неприязнь до російського вторгнення в Україну.

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність", – зазначив прем'єр-міністр Данії.

Фредріксен зазначив, що серед основних парламентських партій є розуміння того, що Данія має стати незалежною від російського газу "якнайшвидше".

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Країна почне поступово поступово збільшувати витрати на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 року, що еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 мільярдів данських крон (2,65 мільярда доларів).

Йдеться про найбільші інвестиції в оборону Данії останнім часом.

Заморожування активів "Газпрому"

Із початком нападу РФ на Україну активи російського монополіста "Газпром" та інших російських активів у ФРН були "заморожені".

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За інформацією Der Spiegel, "Газпром" є одним із найбільших інвесторів у країні та володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію в Берліні.

Раніше "Сегодня" писали, що російську нафту, не дивлячись на дешевизну, не хочуть купувати представники світового ринку, а також розповідали, що відбувається з цінами на блакитне паливо.

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