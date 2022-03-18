Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Оператор ГТС отчитался о десятках поврежденных из-за оккупантов газораспределительных станций

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 20:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине продолжают транспортировать газ к потребителям, хотя некоторые станции не работают из-за обстрелов
Оккупанты повредили десятки газораспределительных станций
Оккупанты повредили десятки газораспределительных станций / Фото: Getty Images, Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 18 марта в Украине отключили 42 газораспределительные станции в результате боевых действий. Продолжают работать 1353 ГРС.

Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.

Реклама

Поврежденные объекты пытаются отремонтировать, а целые станции транспортируют газ потребителям. В течение 17 марта импортировали из Европы около 10 миллионов кубометров газа, а всего по трубопроводам Украины прокачали 93,5 миллиона кубометров голубого топлива.

Российские оккупанты атаковали компрессорную станцию "Марьевка" в Николаевской области. Пострадали производственные здания и инфраструктура, с работниками все хорошо. Газ продолжают транспортировать.

В то же время, энергетики работают над резервными вариантами электроснабжения. Если будут перебои со светом, надеются получить энергию от солнечных панелей и таким образом обеспечить дальнейшую транспортировку газа.

Реклама

Энергетика в Украине работает

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине достаточно газа для обеспечения потребностей потребителей. Проблема только в том, что инфраструктуру прицельно уничтожают российские оккупанты.

Ранее Украина договорилась о снабжении голубого топлива из Польши в случае необходимости. Теперь у страны есть три резервных источника для обеспечения газом.

На днях украинскую энергосистему все-таки присоединили к европейской ENTSO-E. Это открыло для страны новые экономические пространства и одновременно лишило общего советского наследия с Россией и Беларусью.

Реклама

Мы также рассказывали о том, что Германия надеется вскоре спрыгнуть с газового крючка и отказаться от российских энергоресурсов. Чем заменить половину импортируемого топлива из России уже придумали.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Банки пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Очень "неожиданно": из-за войны с Украиной бизнес россиян прогорел в Америке Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Оператор ГТС отчитался о десятках поврежденных из-за оккупантов газораспределительных станций Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять