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Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы – что это значит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 марта, 14:23
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Украина завершает отключение от российской и белоруской энергосистем
Привет, Европа: Украина подключилась к энергосистеме ЕС
Привет, Европа: Украина подключилась к энергосистеме ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Подключение к ENTSO-E украинской энергосистемы позволит Украине свободно торговать электроэнергией с Европейским Союзом.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает пресс-служба компании.

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"Это обычно первый шаг к экономической синхронизации, то есть возможности торговать с Европой украинским электричеством, или же европейским", – сказал он.

Сахарук добавил, что синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E дает Украине энергетическую независимость и позволяет в случае необходимости получать резервные мощности из Европы для стабильной работы нашей энергосистемы.

"Я надеюсь, что сразу после синхронизации, мы достаточно быстро перейдем к экономической синхронизации и Украина начнет экспортировать электроэнергию в Европу, прежде всего атомную, которая в достаточном количестве, и мы сможем восстановить устойчивые экономические связи с нашими европейскими партнерами" , – подытожил Сахарук.

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Синхронизация с Европой

16 марта энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза – ENTSO-E.

Перед началом войны, ожидали тестирование работы украинской энергосистемы в изолированном режиме Впрочем, вместо 3 дней Украине пришлось отключиться навсегда и принимать решение об экстренной синхронизации с европейской системой.

Ранее мы рассказывали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

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