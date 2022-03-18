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Україна приєдналася до об'єднаної енергосистеми континентальної Європи – що це означає

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 14:23
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Україна завершує відключення від російської та білоруської енергосистем
Привіт, Європа: Україна підключилася до енергосистеми ЄС
Привіт, Європа: Україна підключилася до енергосистеми ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підключення до ENTSO-E української енергосистеми надасть Україні можливість вільно торгувати електроенергією з Європейським Союзом.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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"Це звичайно перший крок до економічної синхронізації, тобто можливості торгувати з Європою українською електрикою, або ж європейською", – сказав він.

Сахарук додав, що синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дає Україні енергетичну незалежність, та дозволяє в разі необхідності отримувати резервні потужності з Європи, для стабільної роботи нашої енергосистеми.

"Я маю надію, що відразу після синхронізації, ми досить швидко перейдемо до економічної синхронізації та Україна почне експортувати електроенергію в Європу, перш за все атомну, яка є в достатній кількості, і ми зможемо відновити стійкі економічні зв'язки з нашими європейськими партнерами", – підсумував Сахарук.

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Синхронізація з Європою

16 березня енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу – ENTSO-E.

Перед початком війни, очікували на тестування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі. Втім, замість 3 днів, Україні довелося відключитися назовсім і ухвалювати рішення про екстрену синхронізацію з європейською системою.

Раніше ми розповідали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною та ввести ембарго на російську нафту і газ.

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