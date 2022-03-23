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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Удар по економіці був достатнім? Шольц озвучив позицію щодо заборони нафти й газу з РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 17:36
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Країни Євросоюзу продовжують сперечатися через залежність від російських енергоресурсів та можливе ембарго
Шольц виступив зі заявою щодо залежності Європи від газу й нафти з РФ
Шольц виступив зі заявою щодо залежності Європи від газу й нафти з РФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Бундестазі 23 березня відбулися чергові дебати. Свою промову канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочав з коментарів щодо війни в Україні.

Як передає DW, політик заявив, що війна руйнує Україну, але Путін цією війною руйнує й майбутнє Росії.

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Німецький канцлер зазначив, що санкції, які наклали західні країни, уже нанесли серйозний удар по економіці Росії, а в майбутньому буде помітно увесь масштаб. Він висловив підтримку Україні, однак не підтримав рішення негайного введення ембарго на російську нафту й газ.

За словами Шольца, Європа енергетично залежна від Росії і не можна за одну ніч відмовитися від енергоресурсів. Мовляв, це призведе до втрати роботи серед тисяч людей і зупинки промислових секторів.

"Санкції не повинні шкодити європейським державам сильніше, ніж російське керівництво", – підкреслив канцлер Німеччини.

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Енергетична голка РФ

Країни ЄС уже тиждень намагаються домовитися про ембарго на російську нафту й газ та спільні закупівлі альтернативних ресурсів. Основний акцент роблять на поставки з країн Перської затоки.

Раніше німецькі промисловці підрахували, що країна споживає майже 40% ресурсу з Росії. Відтак запропонували низку варіантів, які допоможуть Німеччині злізти з енергетичної голки.

Світовий ринок також зазнає коливань через війну в Україні. Зовсім нещодавно ціна на нафту підскочила до 116 доларів за барель та продовжує зростати.

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Раніше в "Нафтогазі" переконували, що для забезпечення потреб українців країна має достатньо ресурсу. Однак постачання залежатиме від стану інфраструктури, яку пошкоджують окупанти. Водночас Україна має три джерела, звідки зможе купувати блакитне паливо у разі потреби.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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