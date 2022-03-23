Путин пошел ва-банк: что будет с ЕС после перевода расчетов за газ на рубли

Рассказываем, что означает для Европы и Украины решение Путина принимать оплату за газ в рублях

Что происходит с ценами на бирже после решения Путина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко подскочили на 10% после заявления Путина о том, что Россия переводит оплату экспорта газа в рубли, а по сравнению с предыдущем днем цены выросли на 25%.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

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23 марта после заявления главы Кремля цена ближайшего фьючерса на бирже взлетела до 1400 долларов за тысячу кубометров.

Кроме этого, на цену голубого топлива влияет и падение уровня ветрогенерации с 17 до 11,3%.

Что означает решение Путина?

Как сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия фактически открыла второй фронт – финансовый.

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"Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от долларов и евро, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине", – написал он.

Нардеп Вадим Денисенко считает, что европейцы, скорее всего, согласятся на такой ультиматум Путина, поскольку отказаться от российского газа в ближайшее время ЕС не в состоянии.

По мнению Денисенко, таким образом Путин хочет заставить ЕС продавать нужные ему евро для получения рублей, и все это будет происходить через российские банки.

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"Теоретически в перспективе 3-4 лет можно резко снизить (более чем на половину) объемы потребления российского газа. Это прекрасно понимают в Кремле, и сейчас они пошли ва-банк. Логика Путина очень проста: нужно выиграть экономическое и политическое сражение сейчас. А с тем, что будет потом, разберемся потом", – пишет эксперт.

Самое плохое, считает эксперт, что этим решением Путин не просто укрепил рубль, но и замедлил падение российского ВВП.

Что может сделать Запад?

Запад может нанести только один серьезный удар в ответ на это решение - нефтяное эмбарго. Если США добьются этого, то экономика РФ резко обвалится, а если нет, то у кровавого диктатора появится серьезный запас экономической стабильности.

А вот экономист Дмитрий Прокофьев и финансист Никита Демидов считают, что на практике решение Путина будет означать, что вся выручка за газ будет попадать не на счета "Газпрома", а на счета банка, который будет менять покупателям доллары и евро на рубли.

"Вообще-то, если кто не помнит, у нас и так экспортеры продают на бирже в Москве 80% валютной выручки. "Газ за рубли" – это то же самое, что обязать их продавать 100% валютной выручки", – пишут эксперты.

Есть и третье мнение, которое является наиболее оптимистичным и выгодным для Украины.

Некоторые эксперты считают, что такой ход Путина приведет к тому, что Европа откажется от покупки больших объемов газа у России и переход на других поставщиков произойдет намного быстрее.

"Сегодня" ранее писали, что Европа готовится к коллективному отказу от российского газа, и рассказывали, что "Газпром" остался без важнейших мировых технологий.