Путін пішов ва-банк: що буде з ЄС після переведення розрахунків за газ на рублі

Розповідаємо, що означає для Європи та України рішення Путіна приймати оплату за газ у рублях

Що відбувається з цінами на біржі після рішення Путіна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ у Європі різко підскочили на 10% після заяви Путіна про те, що Росія переводить оплату експорту газу в рублі, а порівняно з попереднім днем ціни зросли на 25%.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

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23 березня після заяви глави Кремля ціна найближчого ф'ючерсу на біржі злетіла до 1400 доларів за тисячу кубометрів.

Крім цього, на ціну блакитного палива впливає і падіння рівня вітрогенерації з 17 до 11,3%.

Що означає рішення Путіна?

Як сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Росія фактично відкрила другий фронт – фінансовий.

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"Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі та відмову від доларів та євро, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – загрози ударами по єврологістичним центрам за допомогу Україні", – написав він.

Нардеп Вадим Денисенко вважає, що європейці, найімовірніше, погодяться на такий ультиматум Путіна, оскільки відмовитися від російського газу найближчим часом ЄС не в змозі.

На думку Денисенка, таким чином Путін хоче змусити ЄС продавати потрібні йому євро для отримання рублів, і все це відбуватиметься через російські банки.

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"Теоретично у перспективі 3-4 років можна різко знизити (понад половину) обсяги споживання російського газу. Це чудово розуміють у Кремлі, і зараз вони пішли ва-банк. Логіка Путіна дуже проста: треба виграти економічну та політичну битву зараз. А про те, що буде потім, розберемося потім", – пише експерт.

Найгірше, вважає експерт, що цим рішенням Путін не просто зміцнив рубль, а й сповільнив падіння російського ВВП.

Що може зробити Захід?

Захід може завдати лише одного серйозного удару у відповідь на це рішення – ввести нафтове ембарго. Якщо США досягнуть цього, то економіка РФ різко обвалиться, а якщо ні, то у кривавого диктатора з'явиться серйозний запас економічної стабільності.

А ось економіст Дмитро Прокоф'єв та фінансист Микита Демидов вважають, що на практиці рішення Путіна означатиме, що вся виручка за газ потраплятиме не на рахунки "Газпрому", а на рахунки банку, який мінятиме покупцям долари та євро на рублі.

"Взагалі, якщо хтось не пам'ятає, у нас і так експортери продають на біржі в Москві 80% валютної виручки. "Газ за рублі" – це те саме, що зобов'язати їх продавати 100% валютної виручки", – пишуть експерти.

Є і третя думка, яка є найбільш оптимістичною та вигідною для України.

Деякі експерти вважають, що такий хід Путіна призведе до того, що Європа відмовиться від купівлі великих обсягів газу в Росії, і перехід на інших постачальників відбудеться набагато швидше.

"Сьогодні" раніше писали, що Європа готується до колективної відмови від російського газу, і розповідали, що "Газпром" залишився без найважливіших світових технологій.