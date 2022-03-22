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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Війна транзиту не завадить? Вітренко розповів, чи качатимуть через Україну газ РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 10:56
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Юрій Вітренко розповів, хто наразі контролює та відповідає за процес транзиту блакитного палива
Що буде з транзитом через війну
Що буде з транзитом через війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжуватиме транзит російського газу через свою ГТС, Поки це є технічно можливим.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі Bloomberg.

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За словами Вітренка, він не може розкривати усіх деталей політичних дискусій з президентом, Росією і ЄС, але повинен забезпечувати безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Наразі Україна повністю контролює процес транзиту, а російський "Газпром" використовує законтрактовані потужності української труби. Голова "Нафтогазу" зазначає, що великі компанії РФ досі можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. До того ж, оплата за транзит здійснюється у євро та доларах.

У зв’язку з цим Вітренко пропонує заморозити кошти, які агресор отримує за продаж нафти і газу на ескроу-рахунках, які будуть недоступні до моменту виведення російських військ з України.

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Націоналізація "дочки" "Газпрому"

Уряд Великої Британії розглядає можливість націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка є "дочкою" російського "Газпрому"

За даними агентства Bloomberg, ця компанія відповідає за роздрібну торгівлю природним газом і має вже 30 тисяч клієнтів у сфері бізнесу, однак через західні санкції вони не хочуть співпрацювати з представництвом РФ.

Зазначається, що компанія Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd може бути націоналізована на деякий час.

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"Сьогодні" також писали, хто відмовився купувати газ у "Газпрома" і розповідали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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