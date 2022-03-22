Война транзиту не помеха? Витренко объяснил, будут ли качать через Украину газ РФ

Юрий Витренко рассказал, кто сейчас контролирует и отвечает за процесс транзита голубого топлива

Что будет с транзитом из-за войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина будет продолжать транзит российского газа через свою ГТС. пока это технически возможно.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире Bloomberg.

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По словам Витренко, он не может раскрывать все детали политических дискуссий с президентом, Россией и ЕС, но должен обеспечивать бесперебойный транзит, пока для этого есть технические возможности.

В настоящее время Украина полностью контролирует процесс транзита, а российский "Газпром" использует законтрактованные мощности украинской трубы. Глава "Нафтогаза" отмечает, что крупные компании РФ до сих пор могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. К тому же оплата за транзит производится в евро и долларах.

В этой связи Витренко предлагает заморозить средства, которые агрессор получает за продажу нефти и газа на эскроу-счетах, которые не будут доступны к моменту вывода российских войск из Украины.

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Национализация "дочки" "Газпрома"

Правительство Великобритании рассматривает возможность национализировать компанию Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая является "дочкой" российского "Газпрома"

По данным агентства Bloomberg, эта компания отвечает за розничную торговлю природным газом и имеет уже 30 тысяч клиентов в сфере бизнеса, однако из-за западных санкций они не хотят сотрудничать с представительством РФ.

Отмечается, что компания Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd может быть национализирована на некоторое время.

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"Сегодня" также писали, кто отказался покупать газ у "Газпрома" и рассказывали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям.