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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Шантаж не пройде: G7 відмовилася платити за газ у рублях, як хотів Путін

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 17:02
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У Європі вважають вимогу Путіна явним порушенням чинних контрактів із закупівлі газу
Європа відмовилася від покупки газу у рублях
Європа відмовилася від покупки газу у рублях / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Вимога Росії щодо здійснення оплати за газ виключно рублями, країни ЄС не виконуватимуть.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Так, за словами віце-канцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека, про це домовилися міністри енергетики країн G7 під час конференції.

"Всі міністри G7 погодилися, що це одностороннє та явне порушення існуючих контрактів", – сказав Хабек. Міністри ще раз наголосили, що укладені договори дійсні, і компанії повинні їх поважати. Оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна", – заявив він.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що німецькі компанії, які купували російський газ, підписували контракти на оплату за блакитне паливо в євро, тому транзакції будуть проводитись лише у цій валюті.

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Оплата за газ рублями

Задум президента РФ Володимира Путіна був жорстко зустрінутий усім європейським співтовариством. Так, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, пройшло.

За словами політика, цим рішенням Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Чиновниця запевнила, що ЄС не дасть Кремлю такого шансу.

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"Сегодня" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями , та розповідали, як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу.

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$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
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British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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