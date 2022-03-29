Загоняют себя в тупик: Песков снова пригрозил Западу российским газом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз пригрозил Европе из-за ее отказа платить за газ рублями

РФ снова шантажирует Европу газом / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

После того, как Россия выдвинула требование Западу оплачивать газ в рублях, страны ЕС выразили свое четкое несогласие. По словам европейских лидеров, контракты уже заключены, они действительны, и менять их никто не будет.

Однако Россия и дальше пытается давить. Как передает "Интерфакс-Украина", Песков заявил, что если не будет оплаты в рублях, то и газа в Европе не будет.

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"Нет оплаты – нет газа… благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", – с таким заявлением выступил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы Европа и дальше покупала у нее газ. А поэтому, когда будет окончательное решение ЕС в этом вопросе, РФ будет изучать ситуацию и будет думать, что делать дальше.

Контракты преимущественно заключены в евро

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании будут платить России за газ в соответствии с действующими договорами, а они в большинстве своем номинированы в евро.

"Контракты, о которых нам известно, все преимущественно заключены в евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами. У нас такая ситуация сейчас, что нужно просто выполнять контракты", – отметил канцлер.

Шольц напомнил о том, что Германия вообще пытается отказаться от российского газа, нефти и угля. Идти на уступки РФ никто не собирается.

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Шантажировать Европу больше не получится

Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что время, когда Россия могла шантажировать Европу газом и нефтью, прошло.

По словам политика, требованием об оплате газа рублями Путин пытается обойти санкции и заставить Евросоюз нарушить свои контрактные договоренности.

Фон дер Ляен заверила, что ЕС не даст Кремлю такой шанс.

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