Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Загоняют себя в тупик: Песков снова пригрозил Западу российским газом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 10:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз пригрозил Европе из-за ее отказа платить за газ рублями
РФ снова шантажирует Европу газом
РФ снова шантажирует Европу газом / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

После того, как Россия выдвинула требование Западу оплачивать газ в рублях, страны ЕС выразили свое четкое несогласие. По словам европейских лидеров, контракты уже заключены, они действительны, и менять их никто не будет.

Однако Россия и дальше пытается давить. Как передает "Интерфакс-Украина", Песков заявил, что если не будет оплаты в рублях, то и газа в Европе не будет.

Реклама

"Россия не хочет поставлять природный газ за границу безвозмездно"

"Нет оплаты – нет газа… благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", – с таким заявлением выступил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы Европа и дальше покупала у нее газ. А поэтому, когда будет окончательное решение ЕС в этом вопросе, РФ будет изучать ситуацию и будет думать, что делать дальше.

Контракты преимущественно заключены в евро

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании будут платить России за газ в соответствии с действующими договорами, а они в большинстве своем номинированы в евро.

"Контракты, о которых нам известно, все преимущественно заключены в евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами. У нас такая ситуация сейчас, что нужно просто выполнять контракты", – отметил канцлер.

Шольц напомнил о том, что Германия вообще пытается отказаться от российского газа, нефти и угля. Идти на уступки РФ никто не собирается.

Реклама

Шантажировать Европу больше не получится

Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что время, когда Россия могла шантажировать Европу газом и нефтью, прошло.

По словам политика, требованием об оплате газа рублями Путин пытается обойти санкции и заставить Евросоюз нарушить свои контрактные договоренности.

Фон дер Ляен заверила, что ЕС не даст Кремлю такой шанс.

Реклама

"Сегодня" также писали, как россияне будут жить под мощными мировыми санкциями и как война России в Украине ударит по всему миру.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять