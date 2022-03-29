Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Заганяють себе в глухий кут: Пєсков знову пригрозив Заходу російським газом

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 10:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вкотре пригрозив Європі через її відмову сплачувати за газ рублями
РФ знову шантажує Європу газом
РФ знову шантажує Європу газом / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Після того, як Росія висунула вимогу Заходу оплачувати газ в рублях, країни ЄС висловили свою чітку незгоду. За словами європейських лідерів, контракти вже укладені, вони дійсні, і міняти їх ніхто не буде.

Однак Росія і далі намагається тиснути. Як передає "Інтерфакс-Україна", Пєсков заявив, що якщо не буде оплати в рублях, то і газу в Європі не буде.

Реклама

"Росія не хоче постачати природний газ за кордон безоплатно"

"Немає оплати – немає газу... благодійністю ми точно займатися не маємо наміру та постачати Західній Європі газ безоплатно", – із такою заявою виступив прессекретар Путіна.

Він додав, що Росія зацікавлена у тому, щоб Європа і надалі купувала в неї газ. А тому коли буде остаточне рішення ЄС щодо цього питання, РФ вивчатиме ситуацію і думатиме, що робити далі.

Контракти переважно укладені в євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що компанії платитимуть Росії за газ відповідно до чинних договорів, а вони здебільшого номіновані в євро.

"Контракти, про які нам відомо, всі переважно укладені в євро. І компанії платитимуть відповідно до контрактів. У нас така ситуація нині, що треба просто виконувати контракти", – зазначив канцлер.

Шольц нагадав і про те, що Німеччина взагалі намагається відмовитися від російського газу, нафти і вугілля. Іти на поступки РФ ніхто не збирається.

Реклама

Шантажувати Європу більше не вийде

Раніше ми писали, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, минув.

За словами політикині, вимогою про оплату газу рублями Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю такого шансу.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти