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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В ответ на зверства в Буче: ЕС введет эмбарго на уголь из России

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 16:33
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Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций против Российской Федерации за ее агрессию против Украины
ЕС объявил о новых санкциях против РФ
ЕС объявил о новых санкциях против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками. Такое решение было принято после обнародования информации о зверствах россиян в Буче.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Что входит в пятый пакет санкций против РФ

Этот очередной пакет состоит из 6 частей. В частности, это:

  • запрет на импорт российского угля, что сократит доход РФ на 4 млрд евро в год;
  • запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк;
  • запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС;
  • запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;
  • запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, что обойдется агрессору в 5,5 млрд евро;
  • запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе по импорту нефти, и рассматриваем некоторые идеи государств-членов, такие как налоги или определенные каналы платежей", отметила фон дер Ляйен.

Как Россия обходит санкции

"Сегодня" уже рассказывали, что РФ уже нашла союзников, которые помогают ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.

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Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

Еще один канал поставки товаров военного назначения в РФ Восточная Азия. В частности, таким образом поставляются:

  • запчасти для техники;
  • электроника;
  • оптические приборы.

Также мы писали, как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.

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