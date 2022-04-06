На поводке у Кремля: Венгрия готова платить России за газ рублями

Несмотря на общий отказ стран ЕС выполнять требования Кремля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за газ рублями

Венгрия заявила о готовности выполнять условия российского агрессора / Фото: Getty Images, сайт Кремля, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин поставил ультиматум Европе: либо оплата за газ рублями, либо газа в ЕС не будет. Страны ЕС четко отреагировали на такой шантаж и совместно заявили, что не будут выполнять такие условия.

Однако 6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов пойти на условия, которые ставит Россия. Об этом сообщает Reuters.

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Орбан и тесные деловые связи с Россией

"Венгрия заплатит за поставки в рублях, если Россия этого попросит", – сказал венгерский премьер и подчеркнул, что Венгрия не будет иметь сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.

В издании напоминают, что Орбан в четвертый раз победил на выборах 3 апреля. Он более 10 лет поддерживает тесные деловые отношения с РФ. А победа на выборах пришла благодаря обещанию сохранить безопасность поставки газа для венгерских домохозяйств.

Кроме того, Венгрия вошла в небольшой список европейских стран, которые не поддержали энергетические санкции против России за ее войну против Украины.

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Оплата за газ в рублях

23 марта Путин заявил, что от так называемых "недружественных стран" Россия будет теперь принимать оплату за газ только в рублях, хотя в контрактах прописаны преимущественно евро, а иногда доллары.

Таким образом, Путин хотел не только максимально отсрочить дефолт, но и обойти экономические санкции Запада.

После ультиматум подтвердил его пресс-секретарь Песков, и на отказ Европы выполнять требования Кремля он заявил, что "нет денег – нет газа".

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Но очередной газовый шантаж не прошел, и все европейские страны отказались покупать голубое топливо за рубли, а некоторые, например, Германия, стали готовиться к экстренному отключению.

"Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта своих энергоносителей, чем эти страны. Европейцы долго не решались на эмбарго, это то, что требует Украина. Теперь это за них сделали россияне. Мы видим, что российские контрсанкции эффективнее наносят ущерб России, чем санкции", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса во время телемарафона.

Судя по всему, это поняли и в России, и такой жесткий коллективный ответ союзников заставил Путина отказаться от своей подлой идеи переписать существующие контракты.

"Сегодня" также писали, что РФ решила потребовать платить рублями не только за газ, и рассказывали, что ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете сделок с четырьмя ключевыми российскими банками.