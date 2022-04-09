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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Германия взяла под контроль "дочь" "Газпрома": как это повлияет на Украину

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 17:41
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Рассказываем, что значит для Европы и Украины взятие Gazprom Germania под контроль Немецкого федерального правительства
Решение Германии относительно "дочки" "Газпрома" поможет ЕС и Украине
Решение Германии относительно "дочки" "Газпрома" поможет ЕС и Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Федеральное правительство Германии до 30 сентября взяло под контроль дочернюю компанию российского "Газпрома" Gazprom Germania. Благодаря этому Германия вернула себе временное влияние на оператора газовых хранилищ Astora, который, в частности, управляет крупнейшим газовым хранилищем в Западной Европе.

Что это значит для ЕС и Украины? Об этом рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

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Германия сделала нестандартный шаг

По словам Бельковой, взять на себя управление такими компаниями было нестандартным шагом для германского правительства. И Украина поддерживает такое решение, потому что оно поможет разобраться с влиянием российских компаний на европейские рынки.

"Видим в этом серьезное намерение немецких чиновников взяться и разобраться, что же действительно происходит в их собственной стране с теми компаниями, которые прикрываясь благими намерениями долгое время манипулировали рынками в Европе, особенно из-за своей деятельности по хранилищам", – отметила экспертка.

Для Украины важно, чтобы это решение Германии было долгосрочным.

Украина играет важную роль в освобождении ЕС от манипуляций РФ

По словам Бельковой, уже сейчас на уровне Еврокомиссии обсуждаются изменения регуляторных норм по всем хранилищам.

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"В частности, рассматривается вопрос, допустимо ли владение Россией внутри Европы ключевой газовой инфраструктурой и каким образом сделать невозможным манипуляции России на рынке Европы. Сейчас это ключевые задачи, на фоне которых Украина с ее возможностями и мощной газотранспортной инфраструктурой играет важную роль", – отметила она.

В этой ситуации украинская газовая инфраструктура важна для Европы, и это выгодно обеим сторонам. Ведь Украина тоже стремится интегрироваться в европейский рынок. И все стороны стремятся, чтобы у России было как можно меньше рычагов влияния на нем.

Газ в Украине

Украина еще до полномасштабной войны планировала отказаться от русских ресурсов. Объем газа до следующего отопительного сезона намеревались увеличить благодаря собственной добыче и импорту из Европы.

В марте Оператор ГТС Украины договорился о гарантированном маршруте импорта газа с Польши. Теперь, в случае необходимости, украинцев смогут обеспечить голубым топливом по трем направлениям:

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  • Польша;
  • Венгрия;
  • Словакия.

В то же время во Львовской области готовят к разработке новое газовое месторождение. Раньше мы рассказывали, что Литва первой в Европе отказалась от закупки российского газа.

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