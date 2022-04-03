Никому не нужен: Литва отказалась покупать российский газ

В ответ на шантаж Путина и войну на Украине Литва отказалась от энергоносителей агрессора

Первая страна ЕС отказалась от газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала апреля литовская газотранспортная система работает без импорта газа из России.

Как сообщили в пресс-службе министерства энергетики Литвы, по состоянию на 2 апреля импорт российского голубого топлива через трубопровод с Беларусью равнялся нулю.

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Потребности литовцев в газе теперь удовлетворяют через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. По информации оператора Klaipedos Nafta, ежемесячно в Литву будут совершать три поставки СПГ.

В случае необходимости газ в Литву будут импортировать из Латвии, а с 1 мая – и через газовую сеть с Польшей.

Историческое решение

По словам министра энергетики Дайнюса Крэйвиса, такое решение стало поворотным в истории энергетической независимости страны. Литва стала первой страной в ЕС, отказавшейся от закупок российского газа.

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Российский "Газпром" заявил литовскому оператору Amber Grid, что не будет импортировать голубое топливо через литовско-белорусское сообщение. Газ из РФ будут в дальнейшем транспортировать через Литву для нужд Кенигсберга (Калининграда), но в другом техническом режиме.

Газовый шантаж Путина

В конце марта глава Кремля выдвинул Европе ультиматум – за российский газ можно будет рассчитываться только рублями. Цены на бирже соответственно подскочили, а эксперты заметили, что таким образом Путин открыл еще и финансовый фронт.

"Недружественные страны" имели неделю, чтобы переподписать контракты и узнать новые условия от Центробанка РФ. Однако лидерам стран ЕС газовый шантаж очень не понравился и они отказались его выполнять.

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Экономисты указывали на несколько причин таких действий Путина. Во-первых, это попытка переподписания контрактов, возможно, с большим количеством новых условий. Во-вторых, перенос точки входа валюты из Евросоюза в Россию. И, в-третьих, это попытка обойти санкции и избежать дефолта.

Впоследствии российское правительство обнародовало новые документы, из которых следует, что для стран Европы порядок расчета за газ не изменился. Однако Газпромбанк самостоятельно будет конвертировать полученные евро и доллары в рубли. В то же время российские олигархи, в предчувствии возможных санкций, в панике прячут свое имущество в оффшорах.