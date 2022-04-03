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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нікому не потрібен: Литва відмовилася купувати російський газ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 квітня, 12:19
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У відповідь на шантаж Путіна та війну в Україні Литва відмовилася від енергоносіїв агресора
Перша країна ЄС відмовилася від газу з РФ
Перша країна ЄС відмовилася від газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту газу з Росії.

Як повідомили у пресслужбі міністерства енергетики Литви, станом на 2 квітня імпорт російського блакитного палива через трубопровід з Білоруссю дорівнював нулю.

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Потреби литовців у газі тепер задовольняють через Клайпедський термінал зрідженого природного газу. За інформацією оператора Klaipedos Nafta, щомісяця в Литву здійснюватимуть три поставки СПГ.

У разі потреби газ у Литву імпортуватимуть з Латвії, а з 1 травня – й через газову мережу з Польщею.

Історичне рішення

За словами міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, таке рішення стало поворотним в історії енергетичної незалежності країни. Литва стала першою країною в ЄС, яка відмовилася від закупівель російського газу.

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Російський "Газпром" заявив литовському оператору Amber Grid, що не імпортуватиме блакитне паливо через литовсько-білоруське сполучення. Газ із РФ надалі транспортуватимуть через Литву для потреб Кенігсберга (Калінінграда), але в іншому технічному режимі.

Газовий шантаж Путіна

Наприкінці березня глава Кремля висунув Європі ультиматум – за російський газ можна буде розраховуватись лише рублями. Ціни на біржі, відповідно, підскочили, а експерти зауважили, що у такий спосіб Путін відкрив ще й фінансовий фронт.

"Недружні країни" мали тиждень часу, щоб перепідписати контракти та дізнатися нові умови від Центробанку РФ. Однак лідерам країн ЄС газовий шантаж дуже не сподобався і вони категорично відмовились його виконувати.

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Економісти вказували на кілька причин таких дій Путіна. По-перше, це спроба перепідписання контрактів, можливо, з більшою кількістю нових умов. По-друге, перенесення точки входу валюти з Євросоюзу до Росії. І по-третє, це спроба обійти санкції й уникнути дефолту.

Згодом російський уряд оприлюднив нові документи, з яких випливає, що для країн Європи порядок розрахунку за газ не змінився. Однак Газпромбанк самотужки конвертуватиме отримані євро та долари в рублі. Водночас російські олігархи, в передчутті можливих санкцій, у паніці ховають своє майно в офшорах.

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