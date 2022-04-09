Байден подписал два важных для Украины закона — что они запрещают

Законы помогут определенным образом повлиять на Россию и заставит ее прекратить кровопролитие

Байден подписал важный для Украины закон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Белоруссии.

Об этом сообщили в Белом доме.

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Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Как рассказала поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу, ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности за зверства, совершенные в Украине. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.

"Мы сделаем все, что сможем в рамках международной системы, чтобы президент Путин и все причастные к этим военным преступлениям были привлечены к ответственности", – сказала она.

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Китайские госкомпании избегают новых нефтяных контрактов с РФ

Китай наоборот выступает против ограничительных мер и отказывается осуждать войну России против Украины. Но, несмотря на это, китайские госфирмы избегают новых нефтяных контрактов с РФ.

Китайские государственные нефтеперерабатывающие предприятия выполняют условия действующих контрактов с Россией, однако заключать новые не спешат. Не делают этого даже несмотря на скидки, потому что опасаются новых санкций Запада против российского агрессора.

По предварительным данным, стало известно, что действующие долгосрочные контракты будут выполняться, однако новых будут избегать в дальнейшем.

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"Сегодня" также писали, как Индия объясняет свое сотрудничество с агрессором, и рассказывали, что решит будущее нефти эталонных марок.