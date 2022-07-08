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"Газпром", "Роснефть" и "Росатом" попали под раздачу – что арестовала СБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 14:44
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Рассказываем, какой стала общая ориентировочная стоимость арестованного имущества российских компаний
СБУ арестовала активы “Газпрома”, “Роснефти” и “Росатома”
СБУ арестовала активы “Газпрома”, “Роснефти” и “Росатома” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины арестовала корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации "Нефтяная компания "Роснефть", "Росатом" и "ПАО "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что в ходе оперативно-следственных действий правоохранители установили, что часть прибыли этих компаний уходила на финансирование войны против украинского народа.

Общая ориентировочная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен , а количество арестованного недвижимого имущества составляет 46 объектов.

"Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических собственников "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", – отмечают в СБУ.

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Сейчас проводятся мероприятия по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

Арест активов "Татнефти"

В июне Государственное бюро расследований сообщило о передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) активов российской "Татнефти".

В ГБР отметили, что имущество, счета и корпоративные права российской компании были арестованы еще 31 мая 2022 года в рамках расследования уголовного производства.

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Правоохранители арестовали 115 объектов недвижимого имущества "Татнефти", среди которых:

  • нефтебазы;
  • заправочные станции;
  • нежилые здания;
  • земельные участки.

"Сегодня" ранее писали, какой "сюрприз" "Газпром" подготовил для россиян и рассказывали, что потеряет "Роснефть" в Германии.

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