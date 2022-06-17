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Минус 400 млн долларов: у российской "Татнефти"отобрали все активы в Украине

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 18:54
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Стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен
Активы "Татнефти" отдали Украине
Активы "Татнефти" отдали Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине арестованные активы российской "Татнефти" отдали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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В ГБР отметили, что имущество, счета и корпоративные права российской компании были арестованы 31 мая 2022 года в рамках расследования уголовного производства.

"Они основаны российской нефтяной компанией Татнефть, которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской федерации", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас правоохранители арестовали 115 объектов недвижимого имущества Татнефти. Среди них:

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  • нефтебазы;
  • заправочные станции;
  • нежилые здания;
  • земельные участки.

Также под арестом находятся 118 бензовозов и автомобилей компании.

Украина принудительно изымает имущество России

Еще в мае Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о национализации имущества РФ.

Депутаты разрешили ринудительно изъять корпоративные права в размере 99,7% Проминвестбанка, принадлежащего "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка, принадлежащего Сбербанку России.

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Также у этих банков изымут финансовые активы, в частности право требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку, Сбербанку к МР Банку и обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Ранее мы рассказывали, какая страна не из ЕС отказалась от российских энергоресурсов. Также мы писали, кто кормит Россию во время войны.

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