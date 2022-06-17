Минус 400 млн долларов: у российской "Татнефти"отобрали все активы в Украине

В Украине арестованные активы российской "Татнефти" отдали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
В ГБР отметили, что имущество, счета и корпоративные права российской компании были арестованы 31 мая 2022 года в рамках расследования уголовного производства.
"Они основаны российской нефтяной компанией Татнефть, которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской федерации", — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас правоохранители арестовали 115 объектов недвижимого имущества Татнефти. Среди них:
- нефтебазы;
- заправочные станции;
- нежилые здания;
- земельные участки.
Также под арестом находятся 118 бензовозов и автомобилей компании.
Украина принудительно изымает имущество России
Еще в мае Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о национализации имущества РФ.
Депутаты разрешили ринудительно изъять корпоративные права в размере 99,7% Проминвестбанка, принадлежащего "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка, принадлежащего Сбербанку России.
Также у этих банков изымут финансовые активы, в частности право требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку, Сбербанку к МР Банку и обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.
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