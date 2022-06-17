Еще одна страна закрыла импорт нефти из РФ: кто не испугался угроз Кремля

Норвегия вводит эмбарго на российскую нефть. Также страна больше не будет импортировать любые нефтепродукты из РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.
В сообщении сказано, что таким образом Норвегия поддерживает санкции ЕС против России за вторжение в Украину.
Но запрет на импорт нефти начнет действовать не сразу: с 5 декабря 2022 года начнет действовать полный запрет для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
В норвежском ведомстве подчеркнули, что санкции нацелены ограничить способность России финансировать войну в Украине и направлены против основных сторонников кремлевского режима.
Россия сдается?
На днях глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призналась, что эмбарго по отношению к российской нефти серьезно ослабит рубль и разгонит инфляцию. Такие заявления на столь высоком уровне прозвучали впервые.
Чиновница отметила, что кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).
Ранее мы рассказывали, что в Европейском Союзе уже работают над седьмым пакетом санкций против России. Также мы писали, какой нефтяной гигант увеличит добычу сырья с России.