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России нашли замену? Еще один нефтяной гигант увеличит добычу сырья

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 11:52
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Раньше позиция этой страны была кардинально противоположна, она отказывалась увеличивать добычу нефти
Нефтяной рынок сейчас очень напряжен
Нефтяной рынок сейчас очень напряжен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Саудовская Аравия готова увеличить производство нефти, если из-за санкций ЕС ее добыча в России кардинально снизится.

Об этом информирует Financial Times.

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Однако пока, как заявляют в Саудовской Аравии, реального дефицита на рынке сырья не наблюдается, хоть сам рынок очень напряжен.

Экономика восстанавливается, спрос растет

Восстановление мировой экономики после эпидемии ковыда повышает спрос, а после оглашения шестого пакета санкций вероятность существенного снижения добычи нефти в России возросла.

Заметим, что до войны агрессор производил свыше 10% мировой нефти.

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Почему Саудовская Аравия сменила позицию?

Ранее США и саудовское руководство не могли договориться по вопросу увеличения добычи нефти, последняя неоднократно отвергала призывы Белого дома и G7. Однако после визитов в последние недели делегации США высокого уровня помогли улучшить отношения.

Теперь Саудовская Аравия фактически изменила свою позицию и заверила США, что увеличит добычу, если на нефтяном рынке возникнет дефицит предложения.

Большой проигрыш РФ

ЕС недавно согласовал шестой пакет санкций, который очень долго не могли принять из-за вопроса нефтяного эмбарго. И все это из-за Венгрии, которая выступала против полного запрета на российский ресурс.

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Следовательно, санкции запрещают покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю. Но пока ограничений не будет на закупку трубопроводной нефти.

Они начнут действовать в течение следующего времени: шесть месяцев с начала действия санкций на сырую нефть и восемь месяцев на нефтепродукты.

"По подсчетам Bloomberg, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, это будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год", – говорится в сообщении.

Причина таких потерь для агрессора состоит в том, что РФ вынуждена будет продавать нефть со скидкой в Азию, и это значительно дешевле, чем цена на фьючерсы на Brent.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. А также рассказывали, какие крупные игроки на мировом рынке используют ситуацию и скупают российскую нефть по дешевке.

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3
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5
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