Российской нефти станет меньше: каковы последствия эмбарго ЕС против агрессора

Международные компании не хотят покупать энергоносители из РФ, а логистика становится все сложнее

На мировом рынке станет меньше российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе поддержали частичное нефтяное эмбарго против России. Отказ от морского экспорта черного золота и нефтепродуктов повлечет за собой перенаправление торговых потоков и повышение цен на нефть.

Как проанализировали в агентстве Fitch Ratings, перенаправить все объемы российской нефти и нефтепродуктов – невозможно, поэтому энергосектор РФ понесет существенные потери.

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Такие изменения невозможны из-за инфраструктурных ограничений, нежелания западных компаний покупать продукцию у агрессора и сложной логистики. Поэтому на мировой рынок ежесуточно будут экспортировать на 2-3 млн баррелей российской нефти меньше – это почти четверть всего объема добываемых ресурсов в России.

Что в Европе?

Западные компании, как специализирующиеся на добыче нефти, так и продающие ресурс, окажутся в выигрыше. До конца 2022 года также прогнозируют снижение цен.

Потенциально больше всего от запрета ЕС пострадает венгерская нефтегазовая компания MOL, владеющая НПЗ в Венгрии и Словакии. Почти 70% сырья она покупала в России, нефть поступала через трубопроводы, а диверсификация инфраструктуры нуждается в значительных инвестициях.

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России запрещает покупать российскую морскую нефть и нефтепродукты, но временно освободили от ограничений нефтепроводы. Это даст дополнительное время для поиска альтернатив Венгрии, Словакии и Чехии.

В то же время европейцы будут покупать больше продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ, Африки и США, а РФ постепенно переориентирует рынок сбыта на Индию и Китай. Дополнительно усложнить жизнь российским компаниям могут ограничения страхования грузов – такие санкции планируют ввести в ЕС и Великобритании.

Цены на нефть снова растут

В среду, 1 июня, цены на нефть эталонных марок снова выросли – июльские и августовские фьючерсы подскочили вверх. Нефть Brent подорожала на 1,71 доллара, или на 1,5%, и теперь за баррель на бирже просят 117,13 доллара.

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Американская West Texas Intermediate (WTI) подскочила в цене на 1,67 доллара, или на 1,5%, и оценивается на уровне 116,25 доллара за баррель.

Рост стоимости нефтяных фьючерсных контрактов был зафиксирован после того, как лидеры Европейского Союза согласились на частичный и поэтапный запрет российской нефти. Не последнюю роль в этом сыграл выход Шанхая из длительного карантина через COVID-19 в Китае.

Лидеры ЕС договорились сократить 90% импорта черного золота из России до конца 2022 года. На мировом рынке ожидают, что китайские компании будут активно покупать топливо, а крупные игроки вместо российских производителей будут заключать контракты со странами Персидского залива.

Ранее "Сегодня" писали, что российская "Татнефть" потеряла все в Украине, а "Нефтегаз" получит больше контроля.