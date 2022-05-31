Большой проигрыш: какими потерями для РФ обернется новый пакет санкций

Лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций 31 мая, включающий, в частности, частичное эмбарго на российскую нефть

Какие санкции согласовали против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Шестой пакет санкций очень долго не могли согласовать в ЕС из-за вопроса нефтяного эмбарго. Одна из стран, которая выступает против полного запрета на российский ресурс, – Венгрия. Однако решение таки приняли, и в нем есть запрет на нефть агрессора, хоть и с определенным нюансом.

"Сегодня" со ссылкой на Bloomberg, рассказывает, какие другие важные решения приняли в Евросоюзе, и чем это обернется для России.

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Что входит в шестой пакет санкций

Следовательно, санкции против РФ, о которых договорились лидеры ЕС, таковы:

от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка , в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;

, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк; российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ;

предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ; ограничения введут и для Алины Кабаевой , бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;

, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным; санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта);

который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта); ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся и компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть. Что теперь страны ЕС не смогут покупать у РФ?

Из-за нефти российская военная машина потеряет финансирование

Следовательно, санкции запрещают покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю. Но пока ограничений не будет на закупку трубопроводной нефти.

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Они начнут действовать в течение следующего времени: шесть месяцев с начала действия санкций на сырую нефть и восемь месяцев на нефтепродукты.

"По подсчетам Bloomberg, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, это будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год", – говорится в сообщении.

Причина таких потерь для агрессора состоит в том, что РФ вынуждена будет продавать нефть со скидкой в Азию, и это значительно дешевле, чем цена на фьючерсы на Brent.

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По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, такой запрет действительно охватывает более 2/3 импорта нефти из России и "сокращает огромный источник финансирования ее военной машины". Он также отметил, что этот пакет – это максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

Что касается Венгрии, которая долго блокировала эмбарго и требовала гарантий, она их получила. По данным Bloomberg, лидеры ЕС пообещали, что если трубопроводы будут разрушены, она получит замену.

Также нефть будут поставляться в Центральную Европу нефтепроводом "Дружба". Отмечается, что это будет продолжаться до тех пор, пока не найдут решения, которые удовлетворят энергетические потребности Венгрии и других стран без выхода к морю.

В Bloomberg отмечают, что официальные лица и дипломаты еще должны согласовать технические детали, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами.

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