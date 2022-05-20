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Россия втюхивает свою дешевую нефть, а Китай пользуется этим — как строят отношения мировые гиганты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 13:19
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Китай скупает российскую нефть по выгодным ценам, чтобы заполнить так называемый вакуум
Китай активными темпами наращивает поставки из России
Китай активными темпами наращивает поставки из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия нашла покупателя на свою дешевую нефть. Им стал Китай, который сейчас активными темпами наращивает закупки черного золота из РФ, тем самым заполняя вакуум, образовавшийся из-за отказа западных покупателей от сырья агрессора.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно оценке Vortexa Analytics, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае по сравнению с 750 000 баррелей в сутки в первом квартале и 800 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Однако раньше два крупнейших в мире трендера сырья Vitol и Trafigura прекратили закупки у "Роснефти" – крупнейшего производителя нефти в России. Вызвано это было тем, что Китай выражал опасения открыто поддерживать Москву и потенциально подвергать своих государственных нефтяных гигантов под санкции.

Однако сейчас эти компании заполняют дыру, оставленную западными покупателями после вторжения России в Украину.

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"Ситуация начала резко меняться после выхода Vitol и Trafigura, что создало вакуум, который могли заполнить только компании, которые могут обеспечить стоимость и которым доверяют их российские коллеги", – говорит один китайский трейдер, попросивший не называть его имени.

Нефтяные компании РФ сжигают СНГ

Российские нефтяные компании столкнулись с невозможностью сбывать свою продукцию, поэтому им приходится сжигать сопутствующий нефтяной газ (СПГ), который уже некуда девать.

Местные аводы существенно превысили объемы ПНГ, которые можно сжигать. Теперь предпринимателям угрожают десятки миллиардов рублей штрафов.

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Обычно ПНГ используют для производства сжиженного углеводородного газа, но этот тип продукции уже не покупают за границей из-за агрессии России по отношению к Украине. Как следствие, экология РФ пострадает еще больше, потому что до конца года промышленники предлагают увеличить разрешенные объемы сжигания ПНГ до 30%.

В условиях ограничений на экспорт и санкции нефтяные компании РФ направляют сверхвысокие остатки ПНГ на изготовление факелов.

Ранее "Сегодня" писали, что "Газпром" снова попал в скандал и на кремлевскую компанию подают в суд. Узнайте, как газовый монополист из РФ покрывает газовых воров в Украине.

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