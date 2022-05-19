Дефолт не остановит: Россия и Китай ведут переговоры о продаже нефти

Китай общается с Россией на предмет новых поставок нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы пополнить стратегические запасы черного золота.
Об этом пишет издание Bloomberg.
По информаиции журналистов, Пекин общается напрямую с Москвой, в переговорах не учавствуют нефтяные компании.
Пока еще неизвестно, какой объем нефти Китай хочет закупить у России. Под секретом пока остаются и условия будущей сделки, если она таки состоится.
Не первая покупка
Китай уже покупал нефть у России после начала полномасштабной войны между РФ и Украиной. В ответ на агрессию многие европейские страны начали отказываться от российской нефти, черное золото резко подешевело и Китай покупал нефть с большими скидками.
По словам представителя независимого НПЗ в Шаньдуне, они отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти, взяв на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин.
Ранее мы рассказывали, почему Россия может попасть под влиянение Китая после войны в Украинечто когда война в Украине закончится, и писали, как в обход РФ Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию.