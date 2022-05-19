"Газпром" снова попал в скандал – кто подает в суд на кремлевскую компанию

Рассказываем, за что на российского монополиста снова подают в суд и сколько он должен денег

На "Газпром" и "Газпром экспорт" снова подают в суд / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Польская государственная газовая компания PGNiG подала иск к российским "Газпром" и "Газпром экспорт" и требует выплатить проценты за переплату по поставкам за несколько лет, с 2014-го по 2020-й.

Об этом компания заявила в своем отчете, передает "Интерфакс-Украина".

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Сумма, которую требуют поляки, составляет 1,5 миллиарда долларов с каждой компании.

"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", — говорится в отчете.

Отмечается, что ранее PGNiG уже инициировала арбитражное разбирательство против российских компаний, и тогда от "Газпрома" требовали снижения цены на газ.

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Тогда Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу по контракту, но это сыграло в пользу "Газпрома", поскольку было принято решение о ретроактивном изменении формулы цены по нефтяной привязке на биржевой индекс, а в 2020-2021 годах цены на бирже внезапно взлетели до рекордных значений.

Новая хитрость "Газпрома"

Ранее директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, что "Газпром" намеренно не использует уже оплаченные мощности для транзита по газоизмерительной станции "Суджа".

Этим самым газовый монополист искусственно ограничивает поставки голубого топлива в Европу и создает его дефицит.

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"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" покрывает газовых воров в Украине, и рассказывали, рискнет ли Россия остановить транзит через нашу территорию.