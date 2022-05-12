Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Компании

Акции "Газпрома" резко развернулись: что происходит на бирже

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, когда газовый монополист полностью покинет иностранные фондовые площадки
Акции "Газпрома" снова начали падать
Акции "Газпрома" снова начали падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции крупнейшей газовой компании РФ "Газпром" начали снижаться в четверг, 12 мая, после небольшого роста.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Реклама

Проседание с начало торгов не большое – чуть меньше 3%, капитализация ценных бумаг составляет 239,53 рубля.

Что происходит с акциями "Газпрома"
Что происходит с акциями "Газпрома" / Фото: скриншот

Акции компании в последние месяцы очень нестабильны, и в конце апреля вообще падали ниже 200 рублей.

Реклама

Как рассказывал ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов, российский фондовый рынок не отражает реальной ситуации в экономике. Поэтому падение и рост акций на бирже никак не влияют на финансовую стабильность "Газпрома".

Кстати, 31 мая компания полностью покинет иностранные фондовые площадки, после того, как в РФ приняли закон о запрете размещать там депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ.

"Газпрому" пригрозили судом

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил газовому гиганту, что он должен платить Украине за транзит газа после любого решения о форме прокачки.

Реклама

Именно такие условия были прописаны в контракте 2019 года и в случае их невыполнения "Нафтогаз" может обратиться в Стокгольмский суд.

Такие разногласия начались после того, как украинская сторона сообщила "Газпрому", что не может гарантировать стабильный транзит голубого топлива через оккупированные территории, и предложила сменить точку входа.

"Сегодня" также писали, как монополист научился обходить санкции Запада и рассказывали, как "Газпром" готовил подушку для вторжения в Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять