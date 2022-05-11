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Качай или плати: глава "Нафтогаза" Витренко напомнил "Газпрому" о договоренностях

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11 мая, 11:27
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Глава Нафтогаза Юрий Витренко рассказал об условиях транзитного контракта газа между Украиной и Россией
В Украине напомнили Газпрому, нужно ли платить за транзин газа
В Украине напомнили Газпрому, нужно ли платить за транзин газа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российская газовая компания "Газпром" должна платить Украине за транзит газа после любого решения российского газового монополиста о форме прокачки. Это требование было прописано в контракте от 2019 года.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Он отметил, что "Нафтогаз" может обратиться в Стокгольмский суд, если российская сторона нарушит условия договора. Ранее украинская компания сообщила "Газпрому", что не может гарантировать стабильный транзит голубого топлива через оккупированные территории, и предложила сменить точку входа.

По словам Юрия Витренко, в транзитном контракте между "Нафтогазом" и "Газопром" было прописано положение "качай или плати". Поэтому российская сторона может и не подавать газ в украинские трубопроводы, но платить все равно придется.

"Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить"? – сказано в сообщении Витренко.

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Договор был подписан в декабре 2019 года. Он предусматривал, минимальный объем прокачки газа на уровне 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Это те объемы, за транспортировку которых "Газпром" обязан платить, даже если не подает топливо.

Договор также Также, согласно договору, "Газпром" обязался выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Последние судебные споры между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже завершились в 2018 году. Украинская компания выиграла сразу два спора на поставку и транзит газа, а россиян обязали доплатить Украине 2,56 млрд долл. С учетом процентов эта сумма достигла почти 3 млрд долларов.

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Оккупанты остановили транзит газа в Европу через Украину

На пограничной компрессорной станции "Новопсков" случились форс-мажорные обстоятельства из-за российских оккупантов. Поэтому часть газа из РФ не будет транспортироваться в Европу.

По информации Оператора ГТС Украины, компрессорная станция расположена в Луганской области, сейчас это временно оккупированная территория.

Раньше эксглава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что к следующему отопительному сезону Украине придется искать альтернативные источники энергии. В то же время компания временно отложила переход на новые платежки.

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