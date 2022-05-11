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Качай або плати: голова "Нафтогазу" Вітренко нагадав "Газпрому" про домовленості

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 травня, 11:27
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Глава Нафтогазу Юрій Вітренко розповів про умови транзитного контракту газу між Україною та Росією
В Україні нагадали Газпрому, чи потрібно платити за транзин газу
В Україні нагадали Газпрому, чи потрібно платити за транзин газу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російська газова компанія "Газпром" повинна платити Україні за транзит газу, незважаючи на рішення російського газового монополіста про форму прокачування. Ця вимога була прописана в контракті від 2019 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Він зазначив, що "Нафтогаз" може звернутися до Стокгольмського суду, якщо російська сторона порушить умови договору. Раніше українська компанія повідомила "Газпром", що не може гарантувати стабільного транзиту блакитного палива через окуповані території, і запропонувала змінити точку входу.

За словами Юрія Вітренко, у транзитному контракті між "Нафтогазом" та "Газопромом" було прописано положення "качай або плати". Тому російська сторона може і не подавати газ до українських трубопроводів, але платити все одно доведеться.

"Якщо не буде оплати, то виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можемо повторити"?, – сказано у повідомленні Вітренко.

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Договір було підписано у грудні 2019 року. Він передбачав мінімальний обсяг прокачування газу на рівні 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках. Це ті обсяги, за транспортування яких "Газпром" зобов'язаний платити, навіть якщо не подає паливо.

Також, згідно з договором, "Газпром" зобов'язався виплатити "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Останні судові суперечки між "Нафтогазом" та "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі завершилися у 2018 році. Українська компанія виграла відразу дві суперечки на постачання та транзит газу, а росіян зобов'язали доплатити Україні 2,56 млрд дол. З урахуванням відсотків ця сума досягла майже 3 млрд доларів.

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Окупанти зупинили транзит газу до Європи через Україну

На прикордонній компресорній станції "Новопсков" сталися форс-мажорні обставини через російські окупанти. Тому частина газу з РФ не транспортуватиметься до Європи.

За інформацією Оператора ГТС України, компресорна станція розташована на Луганщині, зараз це тимчасово окупована територія.

Раніше ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що до наступного опалювального сезону Україні доведеться шукати альтернативні джерела енергії. Водночас компанія тимчасово відклала перехід на нові платіжки.

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