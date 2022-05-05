У "Нафтогазу" немає плану? Коболєв про проблеми наступного опалювального сезону

Ексголова "Нафтогазу" закликав місцеву владу інакше ставитися до споживання газу

Коболєв закликав до економії блакитного палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україні доведеться шукати альтернативні джерела поставок блакитного палива для наступного опалювального сезону і у "Нафтогазу" поки що немає детально опрацьованого аналізу споживання газу.

Про це заявив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю "НВ".

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За його словами, якщо РФ остаточно відключить Європу від газу, то ЄС зможе запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, проте робити прогнози під час війни складно.

"Ми точно побачимо якесь зменшення. Наскільки зменшиться споживання, мені передбачити складно. Навіщо зараз спекулювати?" – заявив Коболєв.

Екскерівник "Нафтогазу" вважає, що місцева влада в Україні має раціонально підійти до цього питання та не опалювати зайві приміщення чи зменшити нормативи опалення, тоді українцям вистачить газу власного видобутку.

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Українці із зруйнованим житлом

Незважаючи ні на що "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки навіть тим, чий будинок зруйнувала війна.

У компанії пояснили важливість передачі показань лічильників навіть у воєнний час, щоб нараховували правильні обсяги споживання газу. Проте українцям порадили діяти за ситуацією і не ризикувати життям заради лічильників.

"Сьогодні" також писали, на скільки "Нафтогаз" відклав перехід на нові платіжки, та розповідали, кого компанія може залишити без блакитного палива.