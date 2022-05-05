Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У "Нафтогазу" немає плану? Коболєв про проблеми наступного опалювального сезону

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 14:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексголова "Нафтогазу" закликав місцеву владу інакше ставитися до споживання газу
Коболєв закликав до економії блакитного палива
Коболєв закликав до економії блакитного палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україні доведеться шукати альтернативні джерела поставок блакитного палива для наступного опалювального сезону і у "Нафтогазу" поки що немає детально опрацьованого аналізу споживання газу.

Про це заявив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю "НВ".

Реклама

За його словами, якщо РФ остаточно відключить Європу від газу, то ЄС зможе запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, проте робити прогнози під час війни складно.

"Ми точно побачимо якесь зменшення. Наскільки зменшиться споживання, мені передбачити складно. Навіщо зараз спекулювати?" – заявив Коболєв.

Екскерівник "Нафтогазу" вважає, що місцева влада в Україні має раціонально підійти до цього питання та не опалювати зайві приміщення чи зменшити нормативи опалення, тоді українцям вистачить газу власного видобутку.

Реклама

Українці із зруйнованим житлом

Незважаючи ні на що "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки навіть тим, чий будинок зруйнувала війна.

У компанії пояснили важливість передачі показань лічильників навіть у воєнний час, щоб нараховували правильні обсяги споживання газу. Проте українцям порадили діяти за ситуацією і не ризикувати життям заради лічильників.

"Сьогодні" також писали, на скільки "Нафтогаз" відклав перехід на нові платіжки, та розповідали, кого компанія може залишити без блакитного палива.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти