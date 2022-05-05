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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

У "Нафтогаза" нет плана? Коболев о проблемах следующего отопительного сезона

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 14:59
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Экс-глава "Нафтогаза" призвал местные власти по другому относится к потреблению газа
Коболев призвал к экономии голубого топлива
Коболев призвал к экономии голубого топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украине придется искать альтернативные источники поставок голубого топлива для следующего отопительного сезона и у "Нафтогаза" пока нет детально проработанного анализа потребления газа.

Об этом заявил экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "НВ".

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По его словам, если РФ окончательно отключит Европу от газа, то ЕС сможет запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, однако делать прогнозы во время войны сложно.

"Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?", — заявил Коболев.

Экс-руководитель "Нафтогаза" считает, что местные власти в Украине должны рационально подойти к вопросу и не отапливать лишние помещения или уменьшить нормативы отопления, тогда украинцам хватит газа собственной добычи.

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Украинцы с разрушенным жильем

Несмотря ни на что "Нафтогаз" продолжает присылать платежки даже тем, чей дом разрушила война.

В компании объяснили важность передачи показаний счетчиков даже в военное время, чтобы насчитывали правильные объема потребления газа. Однако украинцам посоветовали действовать по ситуации не рисковать жизнью ради счетчиков.

"Сегодня" также писали, на сколько "Нафтогаз" отложил переход на новые платежки и рассказывали, кого компания может оставить без голубого топлива.

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