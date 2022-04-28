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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Нафтогаз" може залишити без блакитного палива тисячі українців – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 17:43
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Розповідаємо, через що безліч українців може залишитись без такого необхідного блакитного палива
Хто з українців може залишитись без газу
Хто з українців може залишитись без газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через дії окупантів у Україні без газу можуть залишитись понад 10 тисяч клієнтів "Нафтогазу".

Про це повідомляє компанія у своїх соціальних мережах.

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"Нафтогаз" у своєму звіті пише, що на півночі та сході Донеччини тривають пекельні бої, через які енергетики змушені були перекрити засувку на відводі на ГРС міста Лиман.

"Газопостачання може зберігатися ще близько доби (великий балон), однак, якщо нічого не зміниться, без палива залишиться 10 043 абоненти. Газові мережі майже в двох десятках населених пунктів зазнають пошкоджень від російської артилерії. 65 абонентів додатково без газу", – йдеться у пості.

У компанії наголошують, що мережі рятують газовики-ремонтники, докладаючи надлюдських зусиль.

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Війна зірвала плани "Нафтогазу"

З 1 травня Україна мала перейти на новий вид обліку газу, замість кубометрів блакитне паливо повинні були рахувати у кіловат-годинах.

Це європейська система, передбачає більш чесну оплату за спожиті ресурси, оскільки кожен газ має свою калорійність.

Таким чином, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а от отримають по-різному.

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Саме тому, Україна вирішили наблизитись до Європи і споживачі мали оплачувати саме спожиті кіловат-години.

Однак грандіозні плани переламала війна і "Нафтогаз" повідомив своїм клієнтам, що з 1 травня поки нічого не змінюється і блакитне паливо, як і раніше, рахуватимуть у кубометрах.

"Сьогодні" також писали, чому "Нафтогаз" досі виставляє рахунки людям зі зруйнованими війною будинками і розповідали, про що компанія домовляється з Європою.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
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