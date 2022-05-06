Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Газпром" готовил "подушку" для вторжения: удался ли коварный план Кремля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Газпром" раскрутил обычное подорожание до крупнейшего энергетического кризиса
Как "Газпром" помогает Путину воевать
Как "Газпром" помогает Путину воевать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Перед началом полномасштабной войны "Газпром" провел ряд операций, чтобы парализовать Европу и не дать возможность полноценно реагировать на агрессию.

Об этом свидетельствует анализ Алана Райли из аналитического центра The Atlantic Council.

Реклама

Эксперт считает, что коварный план удался лишь частично. Среди способов парализовать ЕС "Газпром" использовал давление в виде снижения объема поставок, которое спровоцировало скачок цен на голубое топливо.

Это газовому монополисту удалось и в разгар отопительного сезона голубое топливо подорожало до рекордных отметок.

Также "Газпром" отказался наполнить европейские ПХГ нужным количеством газа и всю зиму аналитики говорили о низком уровне запасов.

Реклама

Правда, для роста цен были и объективные причины, например отмена жесткого карантина и погодные условия.

"Газпром" использовал эту ситуацию и раскрутил ее до уровня крупнейшего европейского энергокризиса.

Удалось помешать?

Газовые манипуляции не прошли и Европа активно поддерживает Украину в борьбе с агрессором.

Реклама

Однако на некоторые страны, особенно зависимые от энергоресурсов РФ и участвующие в газовых проектах, это все же имело влияние.

Из-за высоких цен на газ и низких запасов в хранилищах политики Германии, Венгрии, Словакии или Австрии, не оказывают Украине той помощи, которую могли бы.

А некоторые, среди которых Венгрия, активно сопротивляются введению санкций против энергосектора РФ.

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит право вето на голосование за этот пакет санкций.

"Сегодня" также писали, что в РФ придумали новое применение "Северному потоку-2" и рассказывали, как Европа потакает союзникам Путина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять