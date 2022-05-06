"Газпром" готував "подушку" для вторгнення: чи вдався підступний план Кремля

"Газпром" розкрутив звичайне подорожчання до найбільшої енергетичної кризи

Як "Газпром" допомагає Путіну воювати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Перед початком повномасштабної війни "Газпром" провів низку операцій, щоб паралізувати Європу та не дати можливості повноцінно реагувати на агресію.

Про це свідчить аналіз Алана Райлі із аналітичного центру The Atlantic Council.

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Експерт вважає, що підступний план вдався лише частково. Серед способів паралізувати ЄС "Газпром" використав тиск у вигляді зниження обсягу постачання, яке спровокувало стрибок ціни на блакитне паливо.

Це газовому монополісту вдалося і у розпал опалювального сезону блакитне паливо подорожчало до рекордних позначок.

Також "Газпром" відмовився наповнити європейські ПСГ необхідною кількістю газу і всю зиму аналітики говорили про низький рівень запасів.

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Щоправда, для зростання цін були й об'єктивні причини, наприклад, скасування жорсткого карантину та погодні умови.

"Газпром" використав цю ситуацію і розкрутив її до рівня найбільшої європейської енергокризи.

Чи вдалося завадити?

Газові маніпуляції не пройшли і Європа активно підтримує Україну у боротьбі з агресором.

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Однак на деякі країни, особливо залежні від енергоресурсів РФ і що беруть участь у газових проектах, це все ж таки мало вплив.

Через високі ціни на газ і низькі запаси в сховищах політики Німеччини, Угорщини, Словаччини чи Австрії, не надають Україні тієї допомоги, яку могли б.

А деякі, серед яких Угорщина, активно пручаються запровадження санкцій проти енергосектору РФ.

Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе право вето на голосування за цей пакет санкцій.

"Сегодня" також писали, що в РФ вигадали нове застосування "Північному потоку-2" і розповідали, як Європа потурає союзникам Путіна.