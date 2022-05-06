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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Прихильникам Путіна потурають: які країни ЄС звільнять від нафтового ембарго

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 12:22
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Євросоюз перегляне особливості шостого пакета санкцій проти РФ з поступками для кількох країн
Прихильник Путіна Віктор Орбан (праворуч) продовжує гнути свою лінію
Прихильник Путіна Віктор Орбан (праворуч) продовжує гнути свою лінію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ЄС пропонують звільнити низку країн від нафтового ембарго до 2024 року, щоб дати їм можливість знайти альтернативи.

Як повідомило видання Bloomberg, на два роки відтермінують заборону купувати російську нафту для Угорщини, Словаччини та Чехії.

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Угорщина та Словаччина мають час до кінця 2024 року, Чехія – до червня 2024 року. Водночас усі інші країни блоку впроваджуватимуть ембарго поступово до кінця 2022 року:

  • від нафти відмовляться за 6 місяців;
  • від нафтопродуктів – за 8 місяців.

Орбан проти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю прихильністю до Путіна та російського режиму, очікувано виступив проти рішення ЄС. За його словами, нафтове ембарго рівноцінне скинутій "ядерній бомбі" на його країну.

Політик спробував виторгувати 5 років відтермінування, коли спершу Угорщині давали один рік на пошук альтернативних джерел. Однак ЄС погодився лише на 2 роки.

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Угорщина, Словаччина та Чехія справді досить сильно залежать від нафти з Росії, але у порівнянні з іншими країнами блоку вони купують відносно небагато. За відведений до 2024 року час, представникам цих країн буде заборонено продавати імпортовану нафту й нафтопродукти іншим.

Водночас Чехія може позбутися нафтової залежності від РФ швидше. Усе залежить від темпів виконання робіт на Трансальпійському трубопроводі, через який зараз прокачують нафту в Італії, Австрії та Німеччині.

Перемовини тривають

У п’ятницю, 6 травня, у Брюсселі продовжують перемовини щодо шостого пакета санкцій проти Росії. За інформацією Reuters, Європейська комісія планує внести зміни до попереднього плану.

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Зосередяться на побажаннях країн, які наразі не хочуть відмовлятися від російських енергоносіїв. Уточнення передбачають 3 місяці замість одного на перехід до введення заборони на транспортні послуги для транспортування нафти з РФ.

"Це також потягне за собою допомогу з інвестиціями для оновлення нафтової інфраструктури та пом’якшення наслідків санкцій", – додали журналісти.

Відмова від російської нафти

У Європарламенті 4 травня презентували деталі шостого пакета санкцій проти РФ, які впроваджує ЄС у відповідь на агресію в Україні. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, насамперед введуть чергові обмеження проти російських військових і чиновників, які вчинили воєнні злочини в Бучі та Маріуполі.

"Це посилає ще один важливий сигнал всім злочинцям Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього", – заявила вона.

Серед важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора, та ще двох менших російських банків. Їх усіх відключать від системи SWIFT. А також – обмеження на діяльність російських державних мовників у ЄС.

У Європі планують ввести повну заборону на імпорт усієї російської нафти – морської та трубопровідної, сирої та очищеної.

Раніше ми писали, чому Угорщина не підтримала нафтове ембарго проти РФ. Дізнайтеся також, яких збитків зазнав нафтогазовий гігант Shell через вихід з Росії та проєкту "Сахалін-2".

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3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
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1
Угорщина Угорщина
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2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
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